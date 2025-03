Szykuje się spektakularny powrót Czesława Michniewicza? Niesamowite, kto chce go zatrudnić!

Czesław Michniewicz lada moment wróci do PKO BP Ekstraklasy? Według doniesień tygodnika "Piłka Nożna", były selekcjoner reprezentacji Polski prowadzi zaawansowane rozmowy z Zagłębiem Lubin, które rozpaczliwie walczy o uniknięcie degradacji.

Dla Michniewicza byłby to nie tylko powrót do ligi polskiej, ale również powrót do klubu, w którym pracował w latach 2006-2007. Krótki okres został zwieńczony zdobyciem mistrzostwa kraju - pierwszego w karierze dla Michniewicza. Sukces ten powtórzył niespełna 15 lat później, gdy w 2021 roku sięgnął po tytuł z Legią Warszawa.

Niedługo później doświadczony szkoleniowiec został zwolniony z klubu ze stolicy, ale otrzymał szansę prowadzenia kadry, z którą niespodziewanie rozstał się Paolo Sousa. Michniewicz awaryjnie objął stery Biało-Czerwonych i po marcowych barażach awansował na mundial do Kataru.

Na mistrzostwach świata reprezentacja Polski wyszła z grupy i odpadła w 1/8 finału z Francją. Michniewicz, mimo że był pierwszym selekcjonerem naszej kadry od 1986 roku, który tak daleko zaszedł na mundialu, rozstał się z kadrą po tzw. aferze premiowej.

Od tamtej pory były trener m.in. Lecha Poznań pracował za granicą - najpierw w Arabii Saudyjskiej, a potem w Maroku, jednak bez większego powodzenia. Teraz pojawiają się doniesienia o jego rozmowa z Zagłębiem.

Lubinianie rozstali się niedawno z Marcinem Włodarskim, pod wodzą którego seryjnie przegrywali mecze. W efekcie "Miedziowi" plasują się tuż nad strefą spadkową, z takim samym dorobkiem, co będąca w niej Puszcza Niepołomice. Widmo degradacji klubu z Dolnego Śląska jest zatem olbrzymie, a Michniewicz słynący z tzw. zadań specjalnych (na przykład baraż ze Szwecją) mógłby podjąć się misji ratunkowej.

Co ciekawe, kilka tygodni temu spekulowano, że Zagłębie rozważa angaż innego byłego selekcjonera reprezentacji Polski, Jerzego Brzęczka. Więcej o tym TUTAJ.

