Tomasz Fornal bojowy nastawiony przed ćwierćfinałem LM. "Przyjechaliśmy tu w jednym celu"

- Gospodarze to na pewno doświadczona drużyna. Musimy podejść do spotkania bardzo skoncentrowani, bo rywale są "wyjadaczami", którzy też na pewno będą chcieli udowodnić, że potrafią grać w siatkówkę. Ich celem też jest awans do Final Four. Mam wrażenie, że jeśli zagramy tak, jak potrafimy, to powinniśmy wygrać - stwierdził reprezentant Polski.

Podkreślił, że nigdy nie grał w hali Olympiakosu, ale spodziewa się w środowy wieczór gorącej atmosfery.

- Myślę, że widownia się wypełni. To przecież ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Nie wyobrażam sobie, aby coś złego mogło się nam przydarzyć. Wydaje mi się, że mamy więcej jakości w drużynie. I mam nadzieję, że to udowodnimy. Przyjechaliśmy tu w jednym celu, by wywieźć jak najlepszy wynik. Takim będzie zdobycie trzech punktów - zaznaczył Fornal.

Mistrzowie Polski wygrali fazę grupową bez porażki. Rywalizowali z niemieckim SVG Luneburg, bułgarskim Lewskim Sofia i francuskim Chaumont VB 52.

Grecy zajęli w swojej grupie drugie miejsce za włoską Monzą. Potem w barażach dwa razy po 3:1 pokonali mistrza Francji Saint-Nazaire VB Atlantique.

Trenerem Olympiakosu jest Andrea Gardini. Włoch cztery lata temu poprowadził jastrzębian do mistrzostwa Polski.

Rewanż odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju 19 marca o 20:30.

Jeśli zespół trenera Marcelo Mendeza wyeliminuje Greków, może w półfinale zagrać z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, który we wtorek pokonał na wyjeździe zespół z Luneburga 3:0 i jest blisko awansu do czołowej czwórki LM.

W minionym sezonie Jastrzębski Węgiel obronił mistrzostwo kraju, a w finale Ligi Mistrzów przegrał 0:3 z włoskim Itasem Trentino. Rok wcześniej też dotarł do finału LM, gdzie musiał uznać wyższość kędzierzyńskiej ZAKSY (2:3).

Jastrzębianie dwukrotnie wystąpili także w Final Four LM - w 2011 roku we włoskim Bolzano, gdzie zajęli czwarte miejsce, oraz w 2014 w Ankarze, kiedy skończyli na trzeciej pozycji.

Tegoroczny turniej Final Four zostanie rozegrany 16-18 maja w łódzkiej Atlas Arenie.

Transmisja z meczu Olympiakos - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.

JC, PAP