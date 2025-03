Afera w znanej lidze siatkarskiej. Zawodnik złapany na dopingu

Niedozwolona substancja znalazła się w jego organizmie po badaniu pierwszej próbki. Nie ujawniono, o jaki środek dopingowy chodzi. Odpowiednie służby poinformowały już zawodnika oraz jego drużynę.

Obecnie oczekuje się na analizę drugiej próbki, co w takich przypadkach przewiduje protokół. Dopiero po uzyskaniu wyników drugiego badania prawdopodobnie zostanie ujawnione nazwisko siatkarza. Co zrozumiałe, grożą mu poważne konsekwencje.

Greckie męskie kluby siatkarskie przez lata należały do czołowych w Europie, podobnie jak tamtejsza liga. Obecnie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów rywalizuje jeden zespół z tego kraju - Olympiakos, który o awans do Final Four powalczy z Jastrzębskim Węglem. W przeszłości w lidze greckiej grali m.in. Dawid Murek i Paweł Zagumny.

