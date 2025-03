Siatkarze Bogdanki LUK Lublin górą w pierwszym meczu finału! Popisy w polu serwisowym

Bogdanka LUK Lublin wygrała z Cucine Lube Civitanova 3:1 w pierwszym meczu finału Pucharu Challenge siatkarzy. Ozdobą meczu były popisy w polu serwisowym - gospodarze zaserwowali aż 13 asów; sześć z nich było dziełem Wilfredo Leona, który został wybrany najlepszym graczem meczu. Spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane 19 marca we Włoszech.

Już na początku meczu asem popisał się Wilfredo Leon (5:2) i to właśnie zagrywka była kluczowym elementem w grze lublinian w premierowej partii. Siatkarze Bogdanki zaserwowali łącznie siedem asów, cztery z nich to dzieło Leona. Gospodarze utrzymywali przewagę na przestrzeni seta (15:11, 20:15), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Mikołaj Sawicki (25:20).





W drugiej odsłonie obie ekipy toczyły wyrównaną walkę (8:8). Gospodarze odskoczyli na kilka punktów (13:9), ale rywale, których mocnym atutem był blok, odrobili straty (17:17) i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Kluczowe akcje wygrali siatkarze Lube, a wynik na 22:25 ustalił atakiem po bloku rywali Aleksandar Nikołow (22:25).

Początek trzeciego seta to dwie punktowe serie gospodarzy - najpierw gdy zagrywał Fynnian McCarthy (6:1), a następnie przy serwisach Wilfredo Leona (11:4). Do tego doszło kilka błędów siatkarzy Lube i przewaga Bogdanki rosła (16:7), a po asie Mikołaja Sawickiego doszła do dziesięciu oczek (19:9). W końcówce goście nieco zmniejszyli różnicę, ale lublinianie spokojnie dowieźli przewagę (25:18).

Siatkarze Lube uzyskali przewagę na początku czwartej partii (3:6), ale gospodarze szybko wyrównali i wynik długo krążył wokół remisu (18:18). Gdy Mattia Boninfante posłał asa, włoska drużyna odskoczyła na trzy oczka (18:21), Bogdanka znów jednak odrobiła straty (21:21). W końcówce dwie ważne akcje skończył Kewin Sasak i lublinianie mieli piłkę meczową (24:23). Marko Podrascanin doprowadził do rywalizacji na przewagi. W niej błąd gości w ataku i punktowy blok przechyliły szalę zwycięstwa na stronę Bogdanki LUK Lublin (26:24).

Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (22), Kewin Sasak (16), Fynnian McCarthy (11) – LUK; Mattia Bottolo (12), Aleksandar Nikolov (12), Adis Lagumdzija (11) – Lube. Mocną bronią gospodarzy była zagrywka (asy 13–6). MVP: Wilfredo Leon (13/27 = 48% skuteczności w ataku + 6 asów + 3 bloki).

Bogdanka LUK Lublin - Cucine Lube Civitanova 3:1 (25:20, 22:25, 25:18, 26:24)

LUK: Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki – Thales Hoss (libero) oraz Maciej Czyrek, Mateusz Malinowski. Trener: Massimo Botti.

Lube: Mattia Bottolo, Barthelemy Chinenyeze, Adis Lagumdzija, Eric Loeppky, Marko Podrascanin, Mattia Boninfante – Fabio Balaso (libero) oraz Santiago Orduna, Poriya Hossein Khanzadeh, Petar Dirlić, Aleksandar Nikolov, Giovanni Maria Gargiulo, Francesco Bisotto (libero). Trener: Giampaolo Medei.

