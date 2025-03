Final Four nie dla Budowlanych. Wysoka porażka we Włoszech

Siatkarki Grot Budowlanych Łódź przegrały 0:3 z Savino del Bene Scandicci w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Pierwszy mecz zakończył się takim samym wynikiem i to Włoszki awansowały do Final Four.

Drużyna Grot Budowlani Łódź pierwszy raz w historii zameldowała się w najlepszej ósemce rozgrywek. W pierwszym meczu we własnej hali łodzianki uległy 0:3, chociaż w każdym secie potrafiły postawić się rywalkom. Rewanżowe spotkanie wyglądało już gorzej.

W pierwszym secie walka trwała do stanu 12:9 dla Scandicci. Wtedy to Włoszki zaczęły odjeżdżać Polkom, głównie dzięki wysokiej skuteczności w ataku. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:17.

W kolejnej odsłonie siatkarki z Włoch włączyły blok, na który nadziewały się siatkarki z Łodzi. Drugi set również zakończył się do 17.

Trzecia partia to w dalszym ciągu dobra gra gospodyń. Świetne zawody rozgrywała Emma Graziani, która zdobyła najwięcej punktów w całym meczu. Siatkarki Grotu powalczyły w środku seta, kiedy to doszły rywalki na 2 punkty. Włoszki szybko odskoczyły i wygrały do 16. Scandicci zagra w Final Four Ligi Mistrzyń.

Savino del Bene Scandicci – Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:17, 25:17, 25:16)

Savino Del Bene Scandicci: Maja Ognjenovic, Lindsey Ruddins, Emma Graziani, Ekaterina Antropova, Kara Bajema, Ana Carolina da Silva - Brenda Castillo (libero) oraz Anna Kotikowa, Giulia Mancini, Camilla Mingardi, Argentina Ung, Manuela Ribechi.

Grot Budowlani Łódź: Karolina Drużkowska, Paulina Damaske, Terry Enweonwu, Alicja Grabka, Małgorzata Lisiak, Sasa Planinsec - Justyna Łysiak (libero) oraz Ewelina Wilińska, Afedo Manyang, Aleksandra Wenerska, Dominika Sobolska-Tarasova, Kinga Różyńska.

IM, Polsat Sport