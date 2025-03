Już w przyszłym tygodniu Kongres Sport Biznes Polska. Ważne wydarzenie branży sportowej i biznesowej

Kongres, który inspiruje i łączy

Sport to nie tylko rywalizacja na boisku – to także ogromny potencjał biznesowy, marketingowy i technologiczny. IX Kongres SBP to przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentacji najnowszych trendów oraz budowania relacji, które mogą zmieniać oblicze polskiego sportu.

Eksperci, których warto usłyszeć

Podczas Kongresu swoimi spostrzeżeniami podzielą się uznani specjaliści z różnych obszarów branży sportowej i biznesowej. Wydarzenie otworzy inspirująca debata "Kobiety w polskim sporcie. Jak stwarzać szanse rozwojowe dla kobiet na placu gry i w menadżerskich gabinetach", w której wezmą udział Aleksandra Marciniak, Aleksandra Jagieło, Marian Kmita, Aneta Stosik. Będzie to wyjątkowa okazja, by posłuchać opinii na temat wyzwań i możliwości, jakie stoją przed kobietami w świecie sportu. Jak budować równowagę i równe szanse? Jakie praktyki wdrażają liderzy branży, aby wspierać kobiety w dążeniu do sukcesu? To pytania, na które odpowiedzi poszukamy już podczas Kongresu.

- Sport kobiet odgrywa coraz większą rolę, a tegoroczny Kongres poświęca temu zagadnieniu szczególną uwagę. Chcemy nie tylko podkreślić sukcesy sportsmenek, ale też realnie wspierać ich rozwój – zarówno na boisku, jak i w strukturach zarządzających. To doskonała okazja, by wspólnie zastanowić się, jak budować środowisko sprzyjające równości i większym możliwościom dla kobiet w sporcie – powiedział Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Sport Biznes Polska.

Kluczowe tematy i innowacyjne idee

W programie IX Kongresu SBP znajdą się panele dyskusyjne i prelekcje dotyczące m.in.:

Gen Z i Pokolenie Alfa – czego spodziewać się po nowej fali konsumentów sportu? Jak zmieniają się ich oczekiwania i jakie strategie powinny przyjąć marki, by przyciągnąć ich uwagę?

Jak przyciągnąć prywatny kapitał i inwestorów do sportu? Eksperci podzielą się skutecznymi modelami finansowania, które pozwalają na dynamiczny rozwój organizacji sportowych.

Wykorzystanie wizerunku sportsmenek w kampaniach marketingowych – jak autentyczna narracja może zwiększyć zaangażowanie odbiorców i przełożyć się na sukces rynkowy?

Wpływ i oddziaływanie sportu na lokalne społeczności i rozwój samorządu – jak inwestycje w infrastrukturę sportową mogą kształtować przyszłość miast i regionów?

Adaptacja obiektów sportowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – jak tworzyć przestrzenie dostępne dla wszystkich i promować inkluzywność w sporcie?

Informacja prasowa