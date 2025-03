Arsenal przystępuje do rewanżowego starcia z PSV Eindhoven z ogromnym komfortem. "Kanonierzy" tydzień temu zdeklasowali rywali na ich własnym stadionie, wygrywając aż 7:1, co niemal przesądza o ich awansie do kolejnej rundy Ligi Mistrzów.

Drużyna Mikela Artety nie radzi sobie jednak najlepiej w Premier League. W ostatni weekend zremisowała 1:1 z przeciętnie spisującym się w tym sezonie Manchesterem United, a podsumowując, w trzech ostatnich ligowych meczach zdobyła zaledwie dwa punkty. Coraz większa strata do Liverpoolu sprawia, że Liga Mistrzów może być dla londyńczyków jedyną realną szansą na zdobycie trofeum w tym sezonie.

Tymczasem PSV mierzy się z kryzysem formy. Choć w ostatniej kolejce Eredivisie pokonało Heerenveen 2:1, to wcześniej przegrało trzy spotkania, w tym starcie pucharowe z Go Ahead Eagles. Kluczowym ciosem była jednak druzgocąca porażka 1:7 w pierwszym meczu z Arsenalem, która postawiła ich w niemal beznadziejnej sytuacji. Holenderski klub musiałby dokonać jednego z najbardziej spektakularnych powrotów w historii Champions League, by wyeliminować klub, w którym na co dzień występuje Jakub Kiwior.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Arsenal - PSV Eindhoven od godziny 21:00 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport