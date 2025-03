LOSC Lille kontra Borussia Dortmund to spotkanie rewanżowe 1/8 finału Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo z meczu LOSC Lille - Borussia Dortmund na Polsatsport.pl.

W środowy wieczór rozstrzygną się losy awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na Stade Pierre-Mauroy dojdzie do rewanżowego starcia pomiędzy LOSC Lille a Borussią Dortmund. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Sytuacja Borussii w lidze niemieckiej jest daleka od idealnej. Zespół Niko Kovaca zajmuje dopiero dziesiątą lokatę w tabeli Bundesligi i traci aż 26 punktów do liderującego Bayernu Monachium. Co więcej, w ostatnim meczu ponieśli zaskakującą porażkę 0:1 u siebie z Augsburgiem, co tylko pogłębiło kryzys. Jeśli drużyna z Dortmundu chce w przyszłym sezonie wystąpić w europejskich pucharach, musi liczyć na cud w lidze lub... zdobyć trofeum Ligi Mistrzów.

Ich rywale, Lille, to jedno z najbardziej pozytywnych zaskoczeń obecnej edycji Champions League. Francuska ekipa pewnie przebrnęła przez fazę ligową i awansowała bezpośrednio do 1/8 finału, po drodze pokonując m.in. dwa najbardziej utytułowane kluby z Madrytu – Real i Atletico. W krajowych rozgrywkach "Les Dogues" plasują się w czołówce tabeli i walczą o miejsce premiowane udziałem w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Relacja live i wynik na żywo z meczu LOSC Lille - Borussia Dortmund od godziny 18:45 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport