Liga Mistrzyń siatkarek: Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe

Siatkarki DevelopResu Rzeszów po raz trzeci w historii zagrały w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń, ale wiele dzieliło je od awansu do najlepszej czwórki rozgrywek. DevelopRes trafił jednak na głównego faworyta rozgrywek i obrońcę trofeum. Drużyna z Conegliano w składzie z Joanną Wołosz i Martyną Łukasik wygrała u siebie 3:0, notując 49. zwycięstwo z rzędu w oficjalnych meczach.

Emocji nie było także w spotkaniu we Florencji, gdzie Savino Del Bene po raz drugi w trzech setach uporało się z PGE Grot Budowlanymi Łódź. Dla łódzkiej drużyny był to pierwszy występ w ćwierćfinale CEV Champions League.

Najwięcej dramaturgii przyniosły derby Stambułu, w których Fenerbahce Medicana podejmowało VakifBank. Gospodynie wygrały pierwszy mecz 3:0, ale we własnej hali uległo 1:3 i o awansie do Final Four decydował złoty set. Fenerbahce prowadziło już 5:2, ale ostatecznie VakifBank wygrał 15:11 i stanie przed szansą wygrania po raz siódmy Ligi Mistrzyń. Reprezentantka Polski Magdalena Stysiak z Fenerbahce nie pojawiła się na boisku.

Ostatni półfinalista zostanie wyłoniony w czwartek - Eczcaibasi Dynavit Stambuł zmierzy się z Vero Numia Volley Mediolan; pierwsze spotkanie Włoszki wygrały 3:0.

Turniej finałowy Ligi Mistrzyń siatkarek zostanie rozegrany w dniach 3-4 maja w Stambule.

Wyniki ćwierćfinałów Ligi Mistrzyń siatkarek:

2025-03-04: Numia Vero Volley Milano - Eczacibasi Dynavit Stambuł 3:0 (25:18, 25:23, 25:14)

2025-03-13: Eczacibasi Dynavit Stambuł - Numia Vero Volley Milano

2025-03-05: Grot Budowlani Łódź - Savino del bene Scandicci 0:3 (22:25, 22:25, 21:25)

2025-03-12: Savino del bene Scandicci - Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:17, 25:17, 25:16)

Awans: Savino del bene Scandicci.

2025-03-05: VakifBank Stambuł - Fenerbahce Medicana Stambuł 0:3 (21:25, 23:25, 27:29)

2025-03-12: Fenerbahce Medicana Stambuł - VakifBank Stambuł 1:3 (25:19, 23:25, 20:25, 24:26); złoty set – 11:15.

Awans: VakifBank Stambuł.

2025-03-05: DevelopRes Rzeszów - A. Carraro Imoco Conegliano 0:3 (22:25, 17:25, 27:29)

2025-03-12: A. Carraro Imoco Conegliano - DevelopRes Rzeszów 3:0 (25:18, 25:19, 25:22)

Awans: A. Carraro Imoco Conegliano.

Pary półfinałowe Ligi Mistrzyń siatkarek 2025:

VakifBank Stambuł - Savino del bene Scandicci

A. Carraro Imoco Conegliano - Eczacibasi Dynavit Stambuł/Numia Vero Volley Milano.

