Siatkarski medalista igrzysk olimpijskich powiedział "pas"! Był gwiazdą PlusLigi

Po nieudanych dla Argentyńczyków igrzyskach olimpijskich w Paryżu czas na naturalną zmianę "pierwszego garnituru". Świadomość tego ma również Poglajen, gwiazdor drużyny z Ameryki Południowej oraz brazylijskiej ekipy America/SSC. Przyjmujący podzielił się z fanami swoimi przemyśleniami w emocjonującym wpisie na Instagramie.

"To nie jest list pożegnalny, to po prostu pożegnanie z bardzo ważnym i pięknym etapem… bycia wyczynowym siatkarzem. Z powodu różnych okoliczności, częściowo będących w moim zasięgu, częściowo nie, postanowiłem poszukać innych kierunków i ścieżek. Bez wątpienia był to zawód, w którym się rozwijałem, dojrzewałem, budziłem swój potencjał i szukałem najlepszej wersji siebie, zarówno na boisku, jak i poza nim" - napisał 36-latek.

Poglajen to brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Tokio. Taki sam kruszec wywalczył również na mistrzostwach Ameryki Południowej w 2017 roku.

Siatkarz ma na koncie również epizod w PlusLidze. W sezonie 2013/2014 bronił barw Effectoru Kielce. Jego największymi sukcesami w klubowej karierze jest zwycięstwo w Pucharze Challenge (2018) oraz triumf w Pucharze Mistrza (2022).

To nie jedyny rozbrat z kadrą w ekipie Albicelestes. Po kilkunastu latach profesjonalnej gry na najwyższym poziomie na sportową emeryturę postanowił udać się Facundo Conte.