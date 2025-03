To koniec skoków, jakie znamy! Szokująca decyzja FIS

Światowa Federacja Skoków Narciarskich (FIS) poinformowała, że od najbliższych zawodów w rywalizacji dojdzie do sporych zmian. Są one pokłosiem skandalu, który w ostatnich dniach wydarzył się w świecie tego sportu.

Ostatni dzień Mistrzostw Świata w Trondheim okazał się jednym z najgorszych w historii skoków narciarskich. Na jaw wyszły wyrafinowane oszustwa sztabu reprezentacji Norwegii, która perfidnie manipulowała kombinezonami dla skoczków. W wyniku tego srebrny medal za konkurs na skoczni dużej stracił Marius Lindvik. Dyscyplina przeżywa ogromny kryzys, a włodarze FIS muszą próbować ratować wizerunek skoków.

Mimo ogromnych kontrowersji, norwescy skoczkowie wezmą udział w rozpoczynającym się w tym tygodniu cyklu Raw Air. By nieco poprawić sytuację, włodarze międzynarodowej federacji zdecydowali, że od teraz do końca sezonu przeprowadzane będą bardzo skrupulatne kontrole zawodników.

Norweski portal sportowy NRK poinformował, że skoczkowie będą mogli wykorzystywać już tylko jeden kombinezon, a co więcej - musiał on być już wcześniej przez nich używany zaczipowany. Każdy będzie mógł mieć jeden "zapasowy" strój na wypadek, gdyby poprzedni uległ uszkodzeniu.

Do tego FIS to członkowie federacji będą trzymać kombinezony i wydawać je sztabom dopiero na pół godziny przed rozpoczęciem rywalizacji. Skoczkowie będą musieli je również zwrócić do 30 minut po skoku.

Raw Air rozpocznie się w czwartek w Holmenkollen. Przed rozpoczęciem pierwszego konkursu inspektor FIS ma osobiście sprawdzić stan kombinezonów startujących zawodników.

W sobotę i niedzielę zaplanowano konkurs lotów na skoczni w Vikersund.