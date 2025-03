Ancelotti zareagował stanowczo. Wymowne słowa Włocha

"Królewscy" wygrali pierwszy mecz z Atletico u siebie 2:1, ale w rewanżu - sędziowanym przez Szymona Marciniaka - stracili bramkę już w... 28. sekundzie po strzale Conora Gallaghera.

- Starałem się wyjaśnić moim piłkarzom, że najważniejsze będzie, aby nie utrudniać sobie meczu bardziej niż jest. Robiliśmy to jednak, łatwo tracąc piłkę. Gdyby strzelili nam drugą bramkę, moglibyśmy stracić kontrolę nad meczem - przyznał włoski szkoleniowiec.

W 70. minucie Real mógł wyrównać, jednak Vinicius Junior nie wykorzystał rzutu karnego - piłka po jego strzale poleciała wysoko nad poprzeczką.

- Z czasem graliśmy lepiej, mieliśmy okazje, ale musimy poprawić naszą koncentrację. Zawsze musimy patrzeć na to, co jest do poprawy - dodał.

Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia derbowego dwumeczu, więc o jego losach musiały zadecydować rzuty karne.

W ekipie Atletico przy wykonywaniu "jedenastek" pechowcami okazali się Julian Alvarez i Marcos Llorente, a w Realu pomylił się tylko Lucas Vazquez. W przypadku Alvareza doszło do niecodziennej sytuacji - zawodnik gospodarzy trafił do siatki, ale wcześniej... poślizgnął się. W efekcie dwukrotnie dotknął piłkę i gol po analizie wideo nie mógł zostać uznany.

W ostatniej kolejce skutecznym egzekutorem okazał się obrońca Realu Antonio Ruediger i goście wygrali serię rzutów karnych 4-2.

- Chcieliśmy rozstrzygnąć mecz przed rzutami karnymi. Najważniejsze, że gramy dalej, co jest typowe dla tego klubu - przyznał Ancelotti.

W ciągu ostatnich 11 sezonów obie drużyny trafiły na siebie w pięciu edycjach LM i za każdym razem górą był Real. Trzykrotnie w dwumeczach fazy pucharowej, natomiast w 2014 i 2016 roku w finale (raz po dogrywce, a raz w rzutach karnych).

"Królewscy" to absolutni rekordziści w historii Pucharu Europy, a później Ligi Mistrzów. Po najcenniejsze klubowe trofeum sięgali dotychczas 15 razy.

W ćwierćfinale rywalem Realu będzie Arsenal Londyn Jakuba Kiwiora.

