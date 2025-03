Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Jagiellonia podejdzie do rewanżowego starcia z Cercle Brugge w doskonałych nastrojach, po ligowym triumfie nad Widzewem Łódź. Podopieczni Adriana Siemieńca wygrali to spotkanie 1:0 po trafieniu Mateusza Skrzypczaka, co pozwoliło im utrzymać trzecie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Białostoczanie mają jedynie dwa punkty straty do liderującego Lecha Poznań, a ich przewaga nad czwartą Legią Warszawa wzrosła do ośmiu punktów.

W wyjazdowym meczu w Belgii trener Siemieniec nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Adriana Diegueza Grande oraz Michala Sacka. Z kolei gospodarze będą musieli radzić sobie bez Abu Francisa, który w pierwszym starciu tych drużyn obejrzał czerwoną kartkę.

Pierwszy pojedynek rozegrany w Białymstoku zakończył się przekonującym zwycięstwem "Jagi", która rozbiła rywali 3:0. Na listę strzelców wpisali się Taras Romanczuk oraz dwukrotnie Afimico Pululu. Jeśli Jagiellonia utrzyma korzystny wynik i awansuje do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA, jej kolejnym rywalem będzie zwycięzca dwumeczu pomiędzy Realem Betis a Vitorią Guimaraes.

Cercle - Jagiellonia. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Mecz Cercle - Jagiellonia rozpocznie się w czwartek o godzinie 18:45. Kiedy tylko spotkanie się zakończy, natychmiast poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.