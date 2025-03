GP Argentyny: Powrót po roku przerwy

Jest taka szansa, gdyż to właśnie Marc Marquez trzykrotnie nie miał sobie równych na torze Termas De Rio Hondo. Jednakże musimy pamiętać, że wracamy na ten obiekt po roku przerwy. Rywale Marca, w tym Pecco Bagnaia, który ani razu nie stał na podium w Argentynie, będą głodni sukcesów.

Oprócz Bagnaii także Marco Bezzecchi może być groźny. Włoch, ostatni zwycięzca GP Argentyny, na Aprili może namieszać w stawce. Niestety, wieści z Noale nie są najlepsze, a to wszystko w związku z kontuzją, mistrza świata, Jorge Martina. Hiszpan potwierdził, że nie zobaczymy go nie tylko w Argentynie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, nie wyklucza rezygnacji ze startu w Katarze.

Kto wygra w Argentynie? Czy jest ktoś w stanie powstrzymać braci Marquezów?



Wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje i wyścigi na Polsat Sport Premium 2, Polsatsport.pl i Polsat BoxGo.