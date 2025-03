Alcaraz udowadnia, że nie ma sobie równych podczas rywalizacji w Indian Wells. Hiszpański tenisista mknie po kolejny tytuł w Kalifornii. Jak sam podkreśla, czuje się tu praktycznie niezniszczalny.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy skład Polek na turniej BJK Cup w Radomiu

Czterokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych gra jak z nut podczas Indian Wells, co nie podlega dyskusji. Choć rywale robią wszystko, by mu dorównać, to na tak mocnego Hiszpana po prostu nie wystarcza. Podopieczny Juana Carlosa Ferrero dominuje w ostatnich edycjach tej prestiżowej imprezy i już zameldował się w ćwierćfinale, wciąż mając apetyt na obronę tytułu w Kalifornii.

Rywalem Carlitosa w walce o półfinał jest Cerundolo. Argentyńczyk w drodze do 1/4 turnieju wygrał z Mackenzim McDonaldem, Boticem Van De Zandschulpem, a także Alexem de Minaurem.

Turniej w Indian Wells to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów w kalendarzu ATP i WTA. Najlepsi tenisiści i tenisistki rywalizują o końcowy triumf w tych zawodach.

W 2024 roku wśród tenisistów w Indian Wells najlepszy był Carlos Alcaraz. Jeśli chodzi o zmagania tenisistek, po końcowy triumf sięgnęła Iga Świątek. W finale ubiegłorocznej edycji najlepsza polska tenisistka pokonała Marię Sakkari z Grecji.

Zmagania ATP w Indian Wells można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Francisco Cerundolo na Polsatsport.pl.