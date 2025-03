Tallon Griekspoor prezentuje się bardzo solidnie w rywalizacji w Indian Wells. Początek zmagań był wymagający dla Holendra, który już w drugiej rundzie musiał zagrać z rywalem z wyższej półki, a mianowicie z Alexandrem Zverevem, którego pokonał po trzysetowej batalii 4:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4). W dalszej kolejności okazał się lepszy od Giovanniego Mpetshi Perricarda. 28-latek z Haarlemu triumfował nad 21-letnim Francuzem 7:6 (7-3), 6:3. Z kolei w 1/8 finału wyeliminował sensację tegorocznych zmagań na kalifornijskich kortach Japończyka Yosuke Watanukiego 7:6 (7-4), 6:1.

W przypadku Holgera Rune można powiedzieć, że w końcu złapał trochę wiatru w żagle po nieudanych dla niego startach w Ameryce Południowej. Duńczyk w pierwszej rundzie miał "wolny los", w związku z czym, swoje zmagania w USA rozpoczął od drugiej rundy, w której okazał się lepszy od Corentina Mouteta, pokonując go pewnie 6:2, 6:4. Kolejna faza zawodów to również starcie z innym utalentowanym Francuzem Ugo Humbertem. Choć poprzeczka była zawieszona znacznie wyżej w tym przypadku, to 21-letni tenisistka uporał się z tegorocznym triumfatorem turnieju w Marsylii, wygrywając 5:7, 6:4, 7:5. Ostatni mecz to ponowna batalia na korcie, ale tym razem ze Stefanosem Tsitsipasem, którego pokonał 6:4, 6:4.

Do tej pory Grieksoor i Rune mierzyli się ze sobą dwukrotnie. W kwietniu 2024 roku lepszy w Madrycie był Holender, który triumfował 6:4, 4:6, 6:3.

