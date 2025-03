Legia Warszawa - Molde FK. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Legia podejdzie do rewanżowego starcia z Molde po emocjonującym meczu ligowym z Motorem Lublin, który zakończył się remisem 3:3. Ekipa Goncalo Feio wypuściła z rąk zwycięstwo w końcówce i mimo zdobycia punktu, ich dystans do czołówki PKO BP Ekstraklasy zwiększył się – obecnie tracą osiem punktów do trzeciej pozycji i dziesięć do liderującego Lecha Poznań.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Legia Warszawa - Molde FK. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

W rewanżu na pewno zabraknie zawieszonego za kartki Luquinhasa, co może osłabić ofensywę "Legionistów". Pierwsze starcie w Norwegii zakończyło się wygraną Molde 3:2, co oznacza, że warszawski zespół musi odrobić straty, aby awansować do ćwierćfinału. Jeśli Legia przejdzie dalej, w kolejnej rundzie może zmierzyć się ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy FC Kopenhaga a Chelsea.

Legia - Molde. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Mecz Legia - Molde rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00. Kiedy tylko spotkanie się zakończy, natychmiast poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.