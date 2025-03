Leon dał show, a później wypalił przed kamerą! Mówił o imprezie

Dla Leona środowe starcie z Cucine było wyjątkowe, ponieważ jeszcze niedawno jako siatkarz Sir Safety Perugia toczył zacięte boje z tym rywalem w lidze włoskiej. Tym razem Kubańczyk z polskim paszportem zmierzył się z renomowanym adwersarzem w koszulce Bogdanki i poprowadził ją do niespodziewanego zwycięstwa 3:1.

- Mieliśmy bardzo ciężki trening. Byliśmy bardzo skoncentrowani. Trener powiedział nam, że to nie jest drużyna, z którą będziemy sobie spokojnie grali. Musieliśmy być skupieni od pierwszej do ostatniej piłki, i tak było. Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz. Nie jesteśmy faworytem i ja to wiem, jednak mamy zwycięstwo. Teraz musimy myśleć o lidze, a potem o rewanżu - przyznał Leon.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzyń siatkarek: Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe

Lublinianie wykonali zadanie na własnym parkiecie i teraz postarają się pójść za ciosem w rewanżu, aby kosztem włoskiego giganta sięgnąć po historyczne zwycięstwo w Pucharze Challenge - w debiucie klubu na europejskiej scenie. Kluczowa będzie rola Leona, który w przeciwieństwie do innych siatkarzy z Lublina, posiada gigantyczne doświadczenie na tym poziomie. W przeszłości m.in. czterokrotnie z rzędu sięgał po Ligę Mistrzów z Zenitem Kazań.

- Po pierwsze ten mecz już się skończył. Teraz trzeba rozmawiać o rewanżu i co możemy zrobić lepiej - gra na wysokiej piłce, kontrola w ataku przy potrójnym bloku, przyjęcie, obrona. I nic poza tym. Wszystko jest elegancko, a my tak, jak na imprezę - ubieramy się w to, co najlepsze i będziemy chcieli pracować - skwitował 31-latek.

Rewanż we środę 19 marca.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rozmowa z Wilfredo Leonem w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport