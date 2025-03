Liga Konferencji: Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok to rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji. W pierwszym starciu 3:0 triumfował zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca. Relacja live i wynik na żywo meczu Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

Liga Konferencji UEFA to trzecie, co do prestiżu, europejskie puchary. W tym sezonie występują w nich dwie polskie ekipy - Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa.

ZOBACZ TAKŻE: Największa gwiazda opuści Ekstraklasę?! "Ten argument odpada"

Obecni mistrzowie Polki przystępują do rewanżu z Cercle Brugge ze sporą zaliczką. W pierwszej potyczce, która odbyła się w Białymstoku, "Duma Podlasia" pokonała belgijską drużynę 3:0.

Kapitalne zawody rozegrał wtedy Afimico Pululu. Angolczyk zdobył dwie bramki: pierwszą z rzutu karnego, a drugą efektowną przewrotką. Jedno trafienie dołożył kapitan Taras Romanczuk.

Stawką dwumeczu jest awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Tam triumfator z pary Jagiellonia Białystok/Cercle Brugge zmierzy się z Realem Betis lub Vitorią Guimaraes.

Finał LK odbędzie się 28 maja na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.