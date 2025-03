Liga Konferencji: Legia Warszawa - Molde FK. Relacja live i wynik na żywo

Legia Warszawa - Molde FK to rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji. W pierwszym starciu 3:2 triumfował zespół z Norwegii. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Molde FK na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Liga Konferencji UEFA to trzecie, co do prestiżu, europejskie puchary. W tym sezonie występują w nich dwie polskie ekipy - Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa.

ZOBACZ TAKŻE: Legia z nieba do piekła. "Może być zła z jednego powodu"

"Wojskowi" przystępują do rewanżu z Molde ze stratą jednego gola. W pierwszej potyczce, która odbyła się w Norwegii, podopieczni Goncalo Feio ponieśli porażkę 2:3. Do przerwy przegrywali 0:3, ale po zmianie stron zmniejszyli różnicę po bramkach Kacpra Chodyny i Luquinhasa.

Stawką dwumeczu jest awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Tam triumfator z pary Legia Wraszawa/Molde FK zmierzy się z Chelsea lub Kopenhagą.

Finał LK odbędzie się 28 maja na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Molde FK na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.