Liga Konferencji: Legia Warszawa - Molde FK. Skrót meczu (WIDEO)

Legia zakończyła fazę ligową Ligi Konferencji UEFA na siódmym miejscu, co dało jej bezpośredni awans do 1/8 finału. Stołeczny klub uniknął dodatkowych baraży, co pozwoliło mu skupić się na przygotowaniach do kluczowej fazy rozgrywek. W tej rundzie "Wojskowi" zmierzyli się z norweskim Molde FK, które od lat uchodzi za czołowy zespół ligi norweskiej.

Pierwsze spotkanie nie ułożyło się jednak po myśli legionistów – fatalna pierwsza połowa sprawiła, że do przerwy przegrywali 0:2. Mimo ambitnej postawy po zmianie stron i skutecznej pogoni za wynikiem, Legia nie zdołała odwrócić losów meczu i przegrała na wyjeździe 2:3.

Teraz przed stołeczną drużyną decydujące starcie. W czwartkowy wieczór na własnym stadionie "Legioniści" staną przed szansą na odrobienie strat i wywalczenie historycznego awansu do ćwierćfinału europejskich rozgrywek.

Skrót meczu Legia Warszawa - Molde FK:

Skrót meczu Legia - Molde będzie dostępny na naszej stronie po ostatnim gwizdku na stadionie w Brugii. Początek spotkania o godzinie 21:00.

