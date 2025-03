MŚ w łyżwiarstwie szybkim. Transmisja TV i stream online

Przedolimpijski sezon to ostatni czas na spokojne poszukiwanie rozwiązań, które już za kilkanaście miesięcy mają pomóc w uzyskiwaniu życiowych wyników i tym samym w walce o najwyższe cele na igrzyskach. Reprezentanci Polski, prowadzeni przez trenerów Rolanda Cieślaka i Artura Wasia, efektywnie spożytkowali ten okres. Rodzima federacja do mistrzostw zgłosiła trzynaścioro łyżwiarzy.

Po rezultatach uzyskanych w Pucharze Świata czy na mistrzostwach Europy w holenderskim Heerenveen można pokusić się o stwierdzenie, iż to właśnie panczeniści stają się jedną z największych nadziei na polskie medale w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

Znakomitą formę od kilku sezonów utrzymują zwłaszcza sprinterki i sprinterzy. Druga na podium klasyfikacji generalnej PŚ na 500 metrów była Andżelika Wójcik, która w całym cyklu aż pięciokrotnie stawała na podium. Na piątej pozycji w cyklu uplasowała się powracająca do ścigania po przerwie macierzyńskiej Kaja Ziomek-Nogal, która wywalczyła trzy miejsca w czołowej "trójce". W grudniu w Pekinie wygrała swój pierwszy PŚ. Dodatkowo obie wspólnie z Karoliną Bosiek błyszczały w sprincie drużynowym i wygrały PŚ w tej konkurencji.

"Jestem zadowolona, że do tej pory, biorąc pod uwagę dwa ostatnie sezony, osiągnęłam małą +życiówkę+. Mamy marzec, ścigam się i jestem w stanie być na bardzo wysokiej pozycji" – mówiła po finale PŚ w Heerenveen Wójcik, która obok Holenderki Femke Kok czy Amerykanki Erin Jackson będzie jedną z głównych kandydatek do medali MŚ na 500 m.

Czołowe miejsca w PŚ na najkrótszym z dystansów wśród mężczyzn zajmowali Marek Kania i Damian Żurek, który w Hamar będzie bronił brązu z zeszłorocznych MŚ w Calgary. Dla polskiej reprezentacji był to pierwszy indywidualny medal w historii jej startów w światowym czempionacie. I jest wielce prawdopodobne, że właśnie w Norwegii znów zobaczymy któregoś z Polaków na podium MŚ. Żurek, Kania oraz Piotr Michalski będą mieli indywidualnie po dwie szanse na medal MŚ – na 500 i 1000 m, a także w sprincie drużynowym.

"Cały sezon szykowaliśmy szczyt formy na MŚ. Mam nadzieję, że cała nasza kadra tam +wystrzeli+ i pokaże się z jak najlepszej strony" – przyznał Kania.

Na wysokie miejsca w Hamar liczą również pozostali reprezentanci Polski na średnich i długich dystansach, którzy w tym sezonie bardzo dobrze spisują się pod wodzą nowego sztabu szkoleniowego. Pozytywnym zaskoczeniem w ostatnich miesiącach jest życiowa forma Natalii Jabrzyk, która obiecująco spisywała się na dystansach 1000 i 1500 m oraz w biegu masowym. Piorunujący debiut na międzynarodowej arenie w biało-czerwonych barwach zaliczył z kolei Władimir Semirunnij, który na 5 i 10 km stanie do walki o wysokie lokaty.

"Czołowa dziesiątka na koniec PŚ to spełnienie marzeń. Na pewno nie podejrzewałabym tego na początku sezonu" – powiedziała Jabrzyk, ósma w PŚ na 1000 m.

Rozpoczęcie czterodniowych MŚ w łyżwiarstwie szybkim w Hamar w hali Vikingskipet (Statek Wikingów) zaplanowano na czwartek.

Program zawodów:

czwartek:

18.00 3000 m kobiet (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go)

19.11 5000 m mężczyzn (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go)

20.57 sprint drużynowy kobiet (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

21.14 sprint drużynowy mężczyzn (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

piątek

19.00 bieg drużynowy kobiet (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

19.25 bieg drużynowy mężczyzn (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

20.07 500 m kobiet (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

20.46 500 m mężczyzn (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

sobota

14.00 1000 m kobiet (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

14.45 1000 m mężczyzn (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

15.37 5000 m kobiet (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

16.48 bieg masowy mężczyzn (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

niedziela

12.00 1500 m mężczyzn (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

12.56 1500 m kobiet (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

13.53 10 000 m mężczyzn (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

15.58 bieg masowy kobiet (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

IM, PAP