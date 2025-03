Polka wróciła po dwóch miesiącach i pokazała moc. Rosjanka bezlitośnie rozbita

Utalentowana 20-letnia tenisistka Zuzanna Pawlikowska wróciła do gry po dwóch miesiącach przerwy i to w nadspodziewanie dobrym stylu. Polka już w pierwszej rundzie wyeliminowała reprezentantkę Rosji Tatianę Nowikową 6:0, 6:0 w 52 minuty podczas rywalizacji ITF W15 w Szarm-el-Szejk.

Choć Iga Świątek walczy o obronę tytułu w Indian Wells, warto zwrócić uwagę także na innych polskich tenisistów rywalizujących na międzynarodowej arenie. Jedną z nich jest Zuzanna Pawlikowska, która obecnie startuje w turnieju ITF W15 w Szarm el-Szejk. Egipski kurort to dla niej wyjątkowe miejsce – to właśnie tutaj odniosła największe sukcesy w dotychczasowej karierze, zdobywając trzy tytuły: jeden w singlu i dwa w deblu.

Sezon rozpoczęła od występów w Afryce, a konkretnie w Nairobi, gdzie dotarła do półfinału. W stolicy Kenii prezentowała solidną formę, jednak po wymagających tygodniach na afrykańskich kortach postanowiła zrobić sobie dwumiesięczną przerwę od turniejów. Teraz wraca do rywalizacji z nową energią i jak na razie pokazuje, że była to dobra decyzja.

20-letnia tenisistka z Gdańska znakomicie rozpoczęła zmagania w Egipcie, deklasując w pierwszej rundzie Rosjankę Tatianę Nowikową 6:0, 6:0. Spotkanie trwało zaledwie 52 minuty, a jedyny moment, w którym rywalka była w stanie nawiązać walkę, nastąpił w otwierającym gemie drugiego seta.