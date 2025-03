THY Stambuł kontra Igor Gorgonzola Novara to półfinałowe spotkanie Pucharu CEV siatkarek. Relacja live i wynik na żywo z meczu THY Stambuł - Igor Gorgonzola Novara na Polsatsport.pl.

Turecki klub zmagania w Pucharze CEV rozpoczął już od 1/32 finału. Trzeba jednak podkreślić, że pierwsze poważne wyzwanie napotkał dopiero w ćwierćfinale, gdzie zmierzył się z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. W pierwszym spotkaniu to polski zespół okazał się lepszy, jednak drużyna ze Stambułu wygrała mecz rewanżowy u siebie, doprowadzając tym samym do złotego seta, który zadecydował o awansie do półfinału.

Z kolei siatkarki z Novary pewnie kroczyły przez kolejne rundy, pokonując najpierw ŁKS Commercecon Łódź, następnie turecki Kuzey Boru Gençlik, a w ćwierćfinale triumfowały nad bułgarskim Maritsa Plovdiv. Przypomnijmy, że włoski zespół broni tytułu zdobytego w tych rozgrywkach przed rokiem i wciąż pozostaje jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu.

Relacja live i wynik na żywo z meczu THY Stambuł - Igor Gorgonzola Novara na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.