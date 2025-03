Skandal w skokach narciarskich. Są kolejne zawieszenia!

O decyzji Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poinformowała w czwartek na konferencji prasowej w Oslo-Holmenkollen, gdzie odbywają się zawody Pucharu Świata.

"To absolutnie jasne, że to dramatyczny moment dla dyscypliny. Naszym celem jest dziś wzmocnienie skoków narciarskich" - przyznał szef PŚ Sandro Pertile.

U norweskich skoczków stwierdzono inne nieprawidłowości niż te, za które zawieszeni zostali Johann Forfang i Marius Lindvik. Robin Pedersen został ukarany, mimo że nie startował w konkursie na dużej skoczni w sobotę w Trondheim.

"To wskazuje, że sprawa norweskich skoczków jest badana bardzo szczegółowo" - podkreślił Pertile.

Postępowanie wobec skoczków tego kraju i tamtejszej federacji narciarskiej prowadzić będzie niezależne biuro spraw wewnętrznych FIS, a zarząd międzynarodowej federacji nie będzie miał dostępu do materiałów i zeznań uzyskanych w ramach śledztwa.

FIS zdecydowała także o stałej kontroli sprzętu i odzieży skoczków narciarskich w trakcie kolejnych tegorocznych konkursów. Reprezentacje będą przekazywać kombinezony do dyspozycji FIS na czas zawodów, a zawodnicy będą je otrzymywać na pół godziny przed treningami i tuż przed konkursami. Po każdym zakończonym konkursie sprzęt wracać będzie do drużyny, a przed kolejnym deponowany będzie ponownie u przedstawicieli FIS.

"To nie są nowe reguły. Dopasowaliśmy istniejące procedury do nowych wymagań. Przepisy pozostają takie same" - powiedział Pertile.

BS, PAP