Tego w polskiej siatkówce jeszcze nie było! Dwa rekordy w jednym sezonie

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że w polskiej siatkówce czekają nas rozstrzygnięcia zarówno w PlusLidze, jak i w Tauron Pucharze Polski siatkarzy. Wiemy już, że w obu przypadkach dojdzie do pobicia rekordów frekwencji.

W przypadku PlusLigi kwestią czasu jest, kiedy ustanowiony zostanie nowy rekord pod względem łącznej liczby kibiców na trybunach w jednym sezonie. Dotychczas tym najlepszym był sezon 2014/2015. Wówczas w sumie w halach zasiadło 553 tysiące widzów. Obecna liczba wynosi ponad 535 tysięcy, a do zakończenia rundy zasadniczej zostało jeszcze 15 meczów.

Jak informuje oficjalna strona PlusLigi, w tym sezonie zostanie pobity jeszcze jeden rekord. Dotyczy on turnieju finałowego o Puchar Polski. Gospodarzem zmagań będzie ponownie Tauron Arena w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że rywalizację najlepszych drużyn na żywo obejrzy 15 tysięcy sympatyków!

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia. Na miesiąc przed jego rozpoczęciem zostały już tylko pojedyncze bilety. Ubiegłoroczny finał w Krakowie obejrzało 13935 widzów.

– Dlatego właśnie gramy turnieje finałowe w największej możliwej hali w naszym kraju, przy wspaniałych kibicach. Bardzo dziękuję władzom Krakowa za zaufanie i chęć współtworzenia siatkarskich widowisk na najwyższym poziomie. Rekord to powód do dumy, ale chcę też zwrócić uwagę na przystępność cen. Bardzo nam zależy, by całe rodziny miały okazję śledzić popisy gwiazd naszej siatkówki – powiedział Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarzy będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu. W półfinałach zmierzą się Jastrzębski Węgiel z Bogdanką LUK Lublin oraz Aluron CMC Warta Zawiercie z PGE Projektem Warszawa.

