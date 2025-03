Zaskakująca decyzja olimpijki z Paryża! Koniec kariery w tak młodym wieku

Inoue w 2013 roku wywalczyła srebro podczas mistrzostw świata U20. W 2024 roku z kadrą seniorską udało jej się zająć 2. miejsce w Lidze Narodów, a także pojechać na igrzyska olimpijskie do Paryża, gdzie siatkarki z "Kraju Kwitnącej Wiśni" zajęły 9. miejsce.

Victorina Himeji, w której występuje 29-latka ogłosił na swojej stronie internetowej, że Inoue zakończy karierę po zakończeniu sezonu 2024/2025. Japonka już raz planowała odejście od sportu, po tym jak nie znalazła się w kadrze reprezentacji na igrzyska w Tokio.

Przyjmująca zmieniła jednak decyzję i przeniosła się wtedy z Japonii do Europy, a konkretnie do francuskiego AS Saint-Raphael VB. W 2023 roku wróciła do ojczyzny i zaczęła reprezentować barwy Victoriny Himeji. Łącznie podczas swojej kariery Inoue 3-krotnie zdobywała mistrzostwo Japonii. Jest również jedną z najlepiej punktujących zawodniczek w historii krajowej ligi.

IM, Polsat Sport