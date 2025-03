Babilon MMA 51: Relacja live i wyniki walk

Już w piątkowy wieczór Ciechanów stanie się areną 51. gali organizacji Babilon MMA. W walce wieczoru do klatki wejdą Szymon Kołecki (11-1) i Przemysław Mysiala (24-12-1). "The Polish Bear" powróci do rywalizacji po ponad dwóch latach przerwy. Sprawdźcie pełne wyniki gali Babilon MMA 51!

Szymon Kołecki nie zwalnia tempa i wciąż buduje swoją pozycję w polskim MMA. Złoty medalista olimpijski z Pekinu, który od 2016 roku rywalizuje w klatce, długo kazał czekać kibicom na swój powrót. Ostatecznie w grudniu 2024 roku zameldował się w oktagonie podczas gali Babilon MMA 50, gdzie pokonał doświadczonego Oliego Thompsona. Teraz czeka go kolejne wyzwanie – w walce wieczoru Babilon MMA 51 zmierzy się z Przemysławem Mysialą. To zawodnik z ogromnym doświadczeniem, który rywalizował m.in. w FEN, Bellatorze i KSW, a także brał udział w prestiżowym programie The Ultimate Fighter. Po dłuższej przerwie wraca do klatki, by ponownie zaznaczyć swoją obecność na polskiej scenie MMA.

Emocji nie zabraknie również w co-main evencie, gdzie naprzeciw siebie staną dwaj niepokonani zawodnicy – Iwo Baraniewski i Kamil Stachura. Baraniewski ma za sobą efektowną wygraną nad Sylwestrem Borysem i będzie chciał podtrzymać swoją passę. Z kolei Stachura, który w swojej dotychczasowej karierze nie przegrał żadnego starcia, również zamierza udowodnić swoją wartość. Pojedynek zapowiada się jako starcie dwóch głodnych sukcesu talentów, które może zadecydować o ich dalszej drodze w zawodowym MMA.

Na kibiców czeka także starcie w formule K-1, w którym Jan "Iron" Lodzik zmierzy się z Mateuszem Rajewskim. Ponadto w rozpisce gali znaleźli się również m.in. Sebastian Rajewski, Michał Rudzki czy Michał Bednarski.

Karta walk gali Babilon MMA 51:

MMA / 3x5 min / 93 kg: Szymon Kołecki (11-1) vs Przemysław Mysiala (24-12-1)

MMA / 3x5 min / 93 kg: Iwo Baraniewski (4-0) vs Kamil Stachura (2-0-1)

K1 / 3x3 min / 65 kg: Jan "Iron" Lodzik (18-3) vs Mateusz Rajewski (19-12-1)

MMA / 3x5 min / 70 kg: Sebastian Rajewski (12-10) vs Sasha Moisa (2-1)

MMA / 3x5 min / 93 kg: Michał Rudzki (2-2) vs Damian Floriańczyk (1-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Bartek Bielawski (1-1) vs Adam Sobczak (1-0)

Walki semi-pro:

MMA / 3x3 min / 93 kg: Jakub Cuber vs Antoni Tadeusiak

MMA / 3x3 min / 61 kg: Dominik Tomporowski vs Julian Stencel

MMA / 3x3 min / 66 kg: Franciszek Delura vs Stanisław Telejko

Transmisja gali w piątek 14 marca w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz w Super Polsacie (od 20:00).

ŁO, Polsat Sport