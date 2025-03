Bajońskie sumy dla Legii i Jagiellonii! UEFA obsypała Polaków pieniędzmi

Oba już poprawiły wynik finansowy Lecha Poznań z udanej kampanii 2022/23. "Kolejorz" dotarł wówczas właśnie do czołowej ósemki LK i z tytułu premii UEFA otrzymał 8,23 mln euro.

Pucharowe zmagania Jagiellonia zaczęła od Ligi Mistrzów, a Legia od razu w Lidze Konferencji. Udział w każdej z trzech rund kwalifikacyjnych - niezależnie od rozgrywek - UEFA wyceniła na 175 tys. euro. Za awans do fazy głównej LK każdy z 36 klubów wzbogacił się o 3,17 mln euro.

Każda wygrana w fazie ligowej oznaczała dla budżetu 400 tys. euro przychodu, zatem Legia, która odniosła cztery zwycięstwa, zyskała 1,6 mln euro. Z kolei Jagiellonia mogła liczyć na 1,466 mln, bo zanotowała trzy wygrane i dwa remisy, które były warte po 133 tys. euro.

Na konto polskich klubów trafiło też po ponad 100 tys. euro (Legia - 136 tys., Jagiellonia - 102 tys.) z niewykorzystanej puli "remisowej", które już zostały rozdysponowane proporcjonalnie wśród wszystkich uczestników fazy ligowej.

Europejska centrala zapewniła także nagrody za miejsca w końcowej tabeli fazy zasadniczej w postaci wielokrotności 28 tysięcy euro, licząc od dołu. Za pierwszą lokatę, którą zajęła Chelsea Londyn, można było zarobić 36x28 tys., czyli 1,008 mln euro. Legia zajęła siódmą pozycję, co oznaczało 840 tys. euro (30x28 tys.) zysku, a w przypadku dziewiątej "Jagi" to 784 tys. (28x28 tys.).

Stołeczna ekipa "załapała się" też na bonus w wysokości 400 tys. euro, który przewidziano dla zespołów z miejsc 1-8 w końcowej tabeli fazy ligowej, a drużyna ze stolicy Podlasia na połowę tej kwoty za pozycje 9-16.

Za udział w barażu o 1/8 finału Jagiellonia mogła liczyć na kolejne 200 tys. euro, a że okazał się on zwycięski, klubowy skarbnik mógł liczyć na 800 tys. za udział w 1/8 finału. Legia bezpośrednio trafiła do tego etapu i także zyskała 800 tys. euro.

Awans do ćwierćfinału UEFA wyceniła na 1,3 mln euro, co łącznie daje w przypadku klubu z Warszawy premię w wysokości 8,771 mln euro, a białostoczan - 8,547 mln.

Awans do półfinału to jeszcze wyższa nagroda - 2,5 mln euro, a do finału - cztery miliony. Triumfator rozgrywek, którego wyłoni mecz we Wrocławiu 28 maja, otrzyma dodatkowe trzy miliony euro.

W ćwierćfinale (10 i 17 kwietnia) Legia rywalizować będzie z Chelsea Londyn, a przeciwnikiem Jagiellonii będzie Betis Sewilla.

Pula nagród w europejskich pucharach zwiększyła się od tego sezonu, wraz z wprowadzeniem nowego formatu Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. UEFA przekaże uczestnikom łącznie 3,317 miliarda euro, czyli o ok. 500 mln więcej niż w ostatnich latach.