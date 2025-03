Od początku spotkania obie drużyny toczyły równy bój. Dzięki dobrej formie ofensywnej Roberta Tahta gorzowianie zdołali odskoczyć na kilka punktów i utrzymywali przewagę na siatce. Olsztynianie borykali się ze swoimi kłopotami w przyjęciu oraz ataku, a podopieczni trenera Andrzeja Kowala nie mieli większych problemów z doprowadzeniem tego seta do finiszu. Seta atakiem zakończył Kamil Kwasowski.

Druga partia to zdecydowanie bardziej zacięta gra obu ekip, choć po obu stronach nie obyło się bez pomyłek. Praktycznie do samego końca Nicolas Szerszeń z Janem Hadravą utrzymywali swój zespół w grze. To właśnie ten duet rozstrzygnął o losach kolejnego seta, gdy na 23:24 zaatakował przyjmujący, a czeski atakujący doprowadził do dwupunktowej przewagi kończąc tym samym drugą partię.



Trzeci set to fatalna skuteczność ekipy gospodarzy, którzy całkowicie posypali się w elemencie ofensywy. Na parkiecie pojawił się Wojciech Ferens, ale to również nie poprawiło formy na siatce lubuskiego zespołu. Ta partia nie była dość przyjemną dla miejscowych kibiców, którzy zdecydowanie nie mogli być zadowoleni z gry swoich podopiecznych, a zakończył ją Szerszeń przy stanie 19:25.



Słabsza forma w poprzednim secie wymusiła na trenerze Kowalu wprowadzenie zmian. Na boisku zameldowali się Przemysław Stępień zastępujący Vuka Todorovica na pozycji rozgrywającego oraz Mathijs Desmet meldujący się na parkiecie jako przyjmujący w miejsce Kamila Kwasowskiego. Zmiany nie przyniosły jednak efektu, a gra gorzowian nie poprawiła się. Jeszcze po skutecznym ataku Desmeta w samej końcówce na zagrywkę poszedł Taht, ale fatalnie się pomylił. Wynik 18:25 i 1:3 w całym spotkaniu podsumował tym samym cały mecz.



Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn 1:3 (25:21, 23:25, 19:25, 18:25)



MVP: Jan Hadrava

Cuprum Stilon Gorzów: Marcin Kania, Kamil Kwasowski, Seweryn Lipiński, Chizoba Eduardo Neves Atu, Robert Taht, Vuk Todorovic - Maksymilian Granieczny (libero) - Mathijs Desmet, Wojciech Ferens, Adam Lorenc, Przemysław Stępień, Jakub Strulak.

Indykpol AZS Olsztyn: Manuel Armoa, Jan Hadrava, Szymon Jakubiszak, Dawid Siwczyk, Nicolas Szerszeń, Eemi Tervaportti - Kuba Hawryluk (libero) - Paweł Cieślik, Jakub Ciunajtis, Daniel Gąsior, Moritz Karlitzek.

PI, Polsat Sport