IV Gala Sport Biznes Polska. Święto, które zmienia sport i biznes!

Sport to emocje, pasja i rywalizacja. Biznes to strategia, wizja i długofalowy rozwój. Co się dzieje, gdy te dwa światy się spotykają? Powstają inicjatywy, które napędzają polski sport i zmieniają jego oblicze. Już 18 marca 2025 roku w Hilton Warsaw City Hotel odbędzie się IV Gala Sport Biznes Polska – wydarzenie, które uhonoruje tych, którzy w ostatnim roku mieli największy wpływ na branżę sportową w Polsce.