Kołecki - Mysiala wynik walki. Kto wygrał na Babilon MMA 51? Skrót walki

Szymon Kołecki - Przemysław Mysiala to walka wieczoru gali Babilon MMA 51. Kto wygrał walkę Kołecki - Mysiala? Skrót walki Kołecki - Mysiala będzie dostępny tuż po zakończeniu pojedynku.

Czas na kolejną walkę Kołeckiego po powrocie do startów po wielomiesięcznej absencji z powodu kontuzji. Przypomnijmy - legendarny polski sportowiec nie walczył od połowy 2021 roku do końca 2024 roku. Właśnie w grudniu zeszłego roku wrócił do klatki i na gali Babilon MMA 50 pokonał jednogłośną decyzją sędziów niezwykle doświadczonego Oliego Thompsona.

Tym razem 43-latek zmierzy się z kolejnym weteranem MMA. Jego rywalem będzie Mysiala, mający na swoim koncie pojedynki w Bellatorze czy KSW. Mysiala był także mistrzem FEN - na gali z numerem 12 w 2016 roku niemal równo z końcowym gongiem poddał Marcina Zontka.

Jak podopieczny Mirosława Oknińskiego poradzi sobie w drugiej walce po powrocie po tak długiej przerwie?

Kołecki - Mysiala. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Kołecki - Mysiala poznamy podczas gali Babilon MMA 51. O tym, kto wygrał walkę Kołecki - Mysiala, przekonamy się pod koniec gali - będzie to główna atrakcja wieczoru.

