Mirosław w reprezentacji Hiszpanii! "Nie była to łatwa decyzja"

O tym, że Trener Roku 2024 w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i Polsatu poprowadzi kadrę Hiszpanii, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych sam szkoleniowiec.

"Paryskie Igrzyska zamknęły obszerny rozdział w moim życiu i jednocześnie pozwoliły na otwarcie kolejnego, pełnego nowych wyzwań, doświadczeń i lekcji. Z początkiem tego roku dołączyłem do Reprezentacji Hiszpanii jako ich nowy trener kadry narodowej. Przede mną nowy czas - ogromna szansa na rozwój zawodowy. Choć nie była to łatwa decyzja, bo jestem ogromnie wdzięczy za wszystkie sukcesy, wyzwania, lekcje i niezapomniane chwile ostatnich lat. Od teraz Hiszpania staje się dla mnie drugim domem, ale pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne – nadal jestem i będę trenerem Oli. Wierzę, że zarówno ona, jak i cała polska kadra zdobędzie jeszcze niejeden medal, a ja będę im kibicował. Dlatego właśnie nie żegnam się, a mówię do zobaczenia" - napisał na Instagramie Mateusz Mirosław.

Aleksandra Mirosław, która po udanych igrzyskach została wybrana Sportowcem Roku 2024, poinformowała, że ona również przeniesie się na Półwysep Iberyjski, by nadal móc szlifować formę pod okiem swojego trenera i partnera życiowego.

"Sport to ciągła zmiana, rozwój i wykorzystywanie pojawiających się szans! Z początkiem tego roku Mateusz Mirosław został trenerem kadry narodowej Hiszpanii, co dla mnie oznacza nowy etap. Jestem dumna, będę wspierać i kibicować, ale także w pełni wykorzystam szansę, którą ta decyzja mi daje. Jedna rzecz pozostaje jednak niezmienna – nasze życie zawodowe nadal toczy się swoim rytmem, a moje przygotowania idą zgodnie z planem. Dla nas obojga to ogromne wyzwanie, choć pod innymi względami. Nowe środowisko to dla mnie nie tylko zmiana miejsca, ale przede wszystkim okazja do dalszego rozwoju i podnoszenia swoich umiejętności. Miejsce, w którym będę trenować w Hiszpanii, pozwoli mi czerpać zarówno wiedzę, jak i inspirację od innych zawodników, w tym także mistrzów olimpijskich z różnych dyscyplin. Przed nami nowy rozdział. Lotniska Warszawa-Okęcie i Barcelona-El Prat na pewno będę odwiedzać teraz częściej, ale przede mną przede wszystkim ekscytujący czas, w którym cele i marzenia sportowe pozostają bez zmian!" - poinformowała na Instagramie Aleksandra Mirosław.

Aleksandra i Mateusz Mirosławowie są parą od wielu lat. Zaręczyli się w 1 lipca 2017 roku, a niespełna dwa lata później, w czerwcu 2019 roku, wzięli ślub. Pod trenerskim okiem swojego wybranka Aleksandra Mirosław sięgnęła po złote medale mistrzostw Europy, mistrzostw świata i ten najcenniejszy krążek, czyli złoto igrzysk olimpijskich.