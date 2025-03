Nie mógł się powstrzymać! Feio nagle zaczął mówić o Siemieńcu. Jaśniej się nie da

Legia Warszawa odrobiła straty z pierwszego meczu i pokonując 2:0 Molde FK, awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W tej rundzie znalazła się także Jagiellonia Białystok, która co prawda przegrała 0:2 z Cercle Brugge, ale w ostatecznym rozrachunku, dzięki zaliczce z pierwszego spotkania, wygrała 3:2. Trener "Wojskowych" Goncalo Feio odniósł się podczas konferencji prasowej do wyczynu dwóch polskich zespołów.