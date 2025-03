Po 28 kolejkach gospodarze - z 72 punktami na koncie - są liderami rozgrywek. Lublinianie, którzy zgromadzili 60 "oczek", znajdują się w tej chwili tuż za ligowym podium, ale muszą oglądać się za siebie na ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, która ma tylko o dwa punkty mniej.

Sobotni (15 marca) mecz będzie hitowym starciem dwóch gwiazd PlusLigi, a jednocześnie... kolegów z reprezentacji Polski. Po dwóch stronach siatki staną Norbert Huber z JSW Jastrzębskiego Węgla, jeden z najlepiej blokujących siatkarzy ligi (68 punktów w 99 rozegranych setach), oraz Wilfredo Leon z Bogdanki LUK Lublin, jeden z najlepiej punktujących siatkarzy rozgrywek (418 punktów w 91 rozegranych setach).

Jak do tego spotkania będzie przygotowywał się as gospodarzy? Norbert Huber w wyjątkowej rozmowie z Jerzym Mielewskim, przeprowadzonej w 27. rocznicę współpracy Plusa z polską siatkówką, zdradził swój tradycyjny rytuał przedmeczowy. Na tle innych graczy, którzy nastrajają się do starć, słuchając ulubionej muzyki, czy tych przesądnych, którzy muszą wejść na parkiet prawą nogą, Huber wygląda w tym elemencie dość... nietypowo.

- Przed meczem na pewno muszę umyć zęby. W dniu spotkania myję je dwa razy częściej. Czasami wizualizuję sobie mecz: zamykam oczy, wizualizuję sobie siatkę, to, kto jest po jej drugiej stronie, w głowie mam obraz, że jestem na meczu, że jest hala, są ludzie po drugiej stronie, robię krok w lewo, krok w prawo, blokuję jednego czy drugiego - powiedział Huber.

Co ciekawe, zawodnik, który w siatkarskim CV ma między innymi dwa mistrzostwa Polski, dwa triumfy w Lidze Mistrzów, złoto mistrzostw Europy i wicemistrzostwo olimpijskie, do tego sportu trafił... stosunkowo późno, bo w wieku 14 lat. Wcześniej grał w piłkę nożną, którą zresztą do dziś ma w sercu i... na ciele, bo wytatuowany na ramieniu sportowca orzeł to nawiązanie właśnie do futbolu.

- Orzeł to symbol mojego ulubionego klubu, rzymskiego Lazio. Moi rodzice wyemigrowali 30 lat temu do Włoch, pojechali za lepszym życiem i zawsze widzieli ten klub tak zza bram stadionu. Po wielu latach zabrałem tatę na stadion, siedzieliśmy w głównej loży i było to naprawdę turbo przeżycie - skomentował w rozmowie z Jerzym Mielewskim Huber.

Cała rozmowa z Norbertem Huberem dostępna jest w poniższym materiale wideo:

Mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin w sobotę (15 marca) o godzinie 14.45. Transmisja w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go.