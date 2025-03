PSG Stal Nysa kontra Aluron CMC Warta Zawiercie to spotkanie 29. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu PSG Stal Nysa - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.

I choć drużyny, które zagrają niedługo w fazie play-off, są już znane, to spotkanie może być naprawdę zacięte. Warta jest już spokojna o swój los, ale tego samego nie mogą powiedzieć nysanie. Siatkarze tej drużyny wciąż muszą walczyć o to, by po sezonie nie pożegnać się z PlusLigą.

W poprzedniej kolejce Stal w trzech setach przegrała z mistrzami Polski z Jastrzębia-Zdroju. Siatkarze Michała Winiarskiego wygrali z Nowa-Mosty MKS-em Będzin, ale pierwszy z tegorocznych spadkowiczów urwał im cenny punkt.

Relacja live i wynik na żywo meczu PSG Stal Nysa - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport