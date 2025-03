Michał Probierz ogłosił powołania! Jest wielki powrót

Michał Probierz odsłonił karty i zaprezentował listę powołanych na nadchodzące spotkania reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Wśród zawodników wybranych przez selekcjonera nie zabrakło niespodzianek, a kilka nazwisk może wywołać gorącą dyskusję wśród kibiców. Do kadry wraca Matty Cash. Sprawdźcie, jak wygląda skład Biało-Czerwonych na najbliższe starcia.

Biało-Czerwoni już w marcu rozpoczną eliminacje do mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Pierwszym rywalem podopiecznych Michała Probierza będzie Litwa – spotkanie odbędzie się 21 marca na PGE Narodowym w Warszawie. Trzy dni później Polacy zmierzą się tam również z Maltą. Będzie to dla naszej kadry idealna okazja, by dobrze wejść w kwalifikacje i od samego początku zbudować przewagę nad grupowymi rywalami.

Sytuacja kadrowa nie wygląda jednak optymistycznie. W ostatnich tygodniach kilku reprezentantów zmagało się z kontuzjami, choć w większości przypadków urazy nie powinny wykluczyć ich z marcowego zgrupowania. Wyjątkiem jest Piotr Zieliński – pomocnik Interu Mediolan doznał kontuzji mięśnia brzuchatego łydki, a według włoskich mediów jego przerwa w grze może potrwać nawet półtora miesiąca. To oznacza, że jeden z kluczowych zawodników Biało-Czerwonych na pewno nie pojawi się w kadrze na pierwsze mecze eliminacyjne.

Reprezentacja Polski trafiła do grupy G, gdzie oprócz Litwy i Malty zmierzy się także z Finlandią oraz przegranym z ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Narodów pomiędzy Hiszpanią a Holandią. Na papierze Biało-Czerwoni uchodzą za faworytów do wywalczenia awansu, jednak w ostatnich miesiącach forma drużyny narodowej była daleka od ideału. Po przeciętnych występach w Lidze Narodów oraz wymagającym Euro 2024, zespół Michała Probierza wciąż ma wiele do udowodnienia.

Powołania na pierwsze mecze reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ 2026:

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie oraz mecze z Litwą (21.03) i Maltą (24.03). 🇵🇱⤵️ pic.twitter.com/DfRDBWWX8j — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 13, 2025

Polsat Sport