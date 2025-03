PSG Stal Nysa wciąż musi drżeć o utrzymanie! Pewne zwycięstwo wicemistrza Polski

Od początku spotkania przewagę wypracowali sobie siatkarze Warty. Świetnie wyglądała dyspozycja gości w polu serwisowym, ale także w ataku. Na skrzydłach brylowali Bartosz Kwolek i Karol Butryn, a Stal nie potrafiła znaleźć argumentów na świetnie spisującego się rywala. W końcówce walczył jeszcze Michał Gierżot, ale to było zbyt mało. PSG Stal Nysa przegrała pierwszego seta do 19.

Drugi set to znacznie bardziej wyrównany przebieg spotkania, w którym Stal nawiązała walkę z rywalem. Pozytywną postacią w szeregach gospodarzy byli Gierżot i Dawid Dulski, ale z czasem także im brakowało sił na zawierciański blok i obronę. Na prawym skrzydle brylował Butryn i choć jeszcze przy stanie 16:16 to gospodarze mieli wszystkie argumenty po swojej stronie, tak doświadczenie wicemistrza Polski dało o sobie znać. Doskonały finisz ekipy Michała Winiarskiego sprawił, że to zawiercianie byli o krok od wygranej bez straty seta w tym spotkaniu.



W trzecim secie trenera PSG Stali Nysa zdecydował się na zmianę rozgrywającego. Na boisku pojawił się Kellian Motta Paes zastępując Patryka Szczurka. To jednak było zbyt mało, aby odwrócić losy spotkania, mimo początkowego prowadzenia. Przy stanie 12:10 w polu serwisowym pojawił się Butryn i znów tablica wyników wskazywała remis. Jeszcze dłużej trwała seria zawiercian w kolejnych ustawieniach, gdy nagle zrobiło się 14:21. Warta szybko doprowadziła seta, a w efekcie również cały mecz do końca pewnie wygrywając bez straty ani jednej partii.



PSG Stal Nysa - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (19:25, 20:25, 16:25)



MVP: Karol Butryn (Aluron CMC Warta Zawiercie)

PSG Stal Nysa: Jakub Abramowicz, Remigiusz Kapica, Michał Gierżot, Nicolas Zerba, Patryk Szczurek, Zouheir El Graoui - Kamil Szymura (libero) - Dawid Dulski, Kamil Kosiba, Kellian Motta Paes, Jakub Olejniczak (libero), Konrad Jankowski.

Aluron CMC Warta Zawiercie: Jurij Gladyr, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Aaron Russell - Luke Perry (libero).

PI, Polsat Sport