Siatkarscy kibice śmiało mogą sobie zarezerwować całą sobotę, bowiem będzie się działo na parkietach PlusLigi. Już o 11:00 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsatsport.pl wystartuje magazyn #7Strefa, która będzie stanowił wstęp do hitu kolejki pomiędzy JSW Jastrzębskim Węglem i Bogdanką LUK Lublin.

ZOBACZ TAKŻE: Środa Mistrzów! Gdzie oglądać mecze polskich drużyn siatkarskich w europejskich pucharach?



Jastrzębianie podejmą zespół Massimo Bottiego w przedostatnim starciu rundy zasadniczej i niewykluczone, że oba zespoły spotkają się w fazie play-off. Zarówno zespół Marcelo Mendeza jak i Bogdanka LUK Lublin celują w najwyższe cele w tym sezonie posiadając w swoim składzie siatkarzy światowej klasy. Wystarczy wspomnieć tu o Wilfredo Leonie, Tomaszu Fornalu, Marcinie Komendzie czy Norbercie Huberze, aby stwierdzić, że będzie to mecz wielkich emocji. Obie ekipy spotkają się ponadto w nadchodzącym wielkimi krokami kwietniowym półfinale TAURON Pucharu Polski. Najpierw jednak trzeba zmierzyć się w PlusLidze, a ten sobotni mecz rozpocznie się o 14:45.



Tuż po emocjach na samym południu Polski przeniesiemy się do Kędzierzyna-Koźla, gdzie ZAKSA podejmie Asseco Resovię Rzeszów. Obie ekipy walczą o powrót do czołówki ligowej tabeli i mimo teoretycznie niższej pozycji w tabeli będą niezwykle trudnym oponentem w play-offach. To bezpośrednie spotkanie rozpocznie się o 17:30.



Na deser pozostaje walka o utrzymanie Barkomu Każany Lwów, który jeszcze ma wszystko w swoich rękach. Ukraiński zespół będzie rywalizował o punkty z Nowak-Mosty MKS Będzin - beniaminkiem, który nie zdołał się utrzymać w PlusLidze. To spotkanie rozpocznie się o 20:30.

Plan transmisji sobotnich meczów PlusLigi - 15 marca 2025:

Magazyn #7Strefa - godz. 12:00 (Polsat Sport 1, Polsatsport.pl)



JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin - godz. 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)



ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów - godz. 17:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)



Nowak-Mosty MKS Będzin - Barkom Każany Lwów - godz. 20:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

PI, Polsat Sport