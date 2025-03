To oni poprowadzili Legię do zwycięstwa. "Czterech piłkarzy było decydujących"

Warszawianie przystąpili do rewanżowego starcia przy Łazienkowskiej po porażce 2:3 na wyjeździe. Wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy zastanawiało się, czy uda się uniknąć powtórki sprzed roku, kiedy Legia również rywalizowała z Molde w Lidze Konferencji, przegrywając pierwszy mecz na wyjeździe... 2:3. Wówczas w rewanżu goście okazali się o wiele lepsi. Tym razem było inaczej.

W regulaminowym czasie gry zespół ze stolicy strzelił gola na wagę dogrywki. W niej Legia zadała kolejny cios i dzięki temu zapewniła sobie awans do najlepszej ósemki rozgrywek. Świetnie w bramce warszawian spisywał się Kacper Tobiasz, a drużyną z linii obronnej dyrygował Artur Jędrzejczyk. W środku pola czuwał Rafał Augustyniak, natomiast na skrzydle szalał Paweł Wszołek. To właśnie ta czwórka piłkarzy, zdaniem Iwanowa, poprowadziła "Wojskowych" do triumfu.

ZOBACZ TAKŻE: Adrian Siemieniec szczerze po awansie Jagiellonii. "Kompletnie tego nie akceptuję"

- Uważam, że czterech piłkarzy odegrało decydującą rolę w tym spotkaniu. To Kacper Tobiasz - zawodnik w jakimś sensie odsunięty od składu na początku sezonu przez Goncalo Feio, Artur Jędrzejczyk - człowiek, który ma niezwykłe doświadczenie reprezentacyjne i wykonał kapitalną pracę, jeśli chodzi o ofiarność, ale też jego akcje ofensywne i wypracowana bramka, to coś czego dawno u niego nie widzieliśmy. Paweł Włoszek - nie wiem, ile przebiegł kilometrów. Rafał Augustyniak, czyli kolejny zawodnik, który miał trochę pod górkę z Feio w ostatnim czasie. Te "stare" elementy Legii Warszawa, to były klucze do tego, że udało się rozstrzygnąć wynik na swoją korzyść - powiedział dziennikarz Polsatu Sport w piątkowym "Polsat Futbol Cast".

W ćwierćfinale Ligi Konferencji rywalem Legii będzie londyńska Chelsea.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dyskusja w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport