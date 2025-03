UEFA ogłasza ws. meczu Legii w Londynie. Pilna zmiana. Znamy powód

Legia Warszawa awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się z Chelsea. Początkowo pierwsze starcie w ramach dwumeczu miało odbyć się w Londynie, lecz ostatecznie dojdzie do niego w stolicy Polski. Jaki jest tego powód?

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór odrobiła straty przeciwko Molde FK i zameldowała się w najlepszej ósemce Ligi Konferencji. "Wojskowi" po 90 minutach prowadzili z norweskim zespołem 1:0, a w dogrywce wyprowadzili decydujący cios. Do siatki po świetnej akcji i błędzie bramkarza przeciwników trafił Marc Gual, dając ekipie prowadzonej przez Goncalo Feio awans.

ZOBACZ TAKŻE: To oni poprowadzili Legię do zwycięstwa. "Czterech piłkarzy było decydujących"

W ćwierćfinale europejskich rozgrywek Legia zmierzy się z Chelsea. To będzie wielka gratka dla polskich fanów piłki nożnej. Spotkania z "The Blues" odbędą się 10 i 17 kwietnia. Nie wszystko dojdzie do skutku jednak tak, jak początkowo zaplanowano.

Według drabinki bowiem gospodarzem pierwszej potyczki mieli być londyńczycy. UEFA przekazała jednak informacje o zmianie i ostatecznie 10 kwietnia piłkarze zagrają w Warszawie.

Informujemy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez UEFA, pierwszy mecz 1/4 finału Ligi Konferencji UEFA Legia Warszawa - Chelsea FC odbędzie się 10 kwietnia w Warszawie. Decyzja taka jest związana z zaplanowaniem na ten dzień w Londynie meczu Ligi Europy UEFA Tottenhamu… pic.twitter.com/vGhru8vOk8 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) March 13, 2025

Taki obrót spraw ma związek z innym meczem, który tamtego dnia będzie mieć miejsce w stolicy Anglii. Mowa o rywalizacji Tottenhamu z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Europy. UEFA chce tym samym uniknąć dwóch spotkań w jednym mieście ze względów bezpieczeństwa.

Transmisje meczów Legii Warszawa z Chelsea na sportowych antenach Polsatu.