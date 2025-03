Wielki powrót! Oficjalnie: Stephane Antiga ponownie będzie pracował w Polsce

W piątkowe południe poinformowano, że Michal Masek nie będzie już pełnił funkcji trenera DevelopResu Rzeszów. Bardzo szybko ogłoszona została nowa postać, która obejmie stery w drużynie z województwa podkarpackiego.

Mowa o Stephane Antidze, który wraca do Rzeszowa po niedługiej przerwie. Wcześniej bowiem pracował w DevelopResie w latach 2019-2024. Aż pięciokrotnie zostawał z tym zespołem wicemistrzem kraju i dwa razy sięgał po Superpuchar Polski.

Francuz święcił również sukcesy pracując z męską reprezentacją naszego kraju. To on w 2014 poprowadził naszą kadrę do mistrzostwa świata, wywalczonego przed własną publicznością.

"Jego powrót to decyzja podyktowana potrzebą stabilizacji i skutecznej walki o najwyższe cele w bieżącym sezonie. Zna środowisko klubu i sporą część obecnego składu drużyny. Na tym etapie sezonu szybka adaptacja jest kluczowa, dlatego wybór padł na szkoleniowca, który może natychmiastowo drużynę i skutecznie przygotować ją do decydującej części rozgrywek" - przekazano w oficjalnym komunikacie klubu.

Informujemy, że nowym trenerem pierwszej drużyny został Stephane Antiga.

Antiga podpisał kontrakt z DevelopResem do końca bieżącego sezonu. Rzeszowianki w obecnej kampanii z drugiego miejsca awansowały do play-offów Tauron Ligi, zdobyły Puchar Polski, natomiast z Ligą Mistrzów pożegnały się w ćwierćfinale.