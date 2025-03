Z kortu na wybieg. Tenisowa nadzieja rzuciła sport dla modelingu (ZDJĘCIA)

Behulova, która w dzieciństwie uprawiała między innymi gimnastykę artystyczną i pływanie, w wieku 10 lat zdecydowała się na karierę tenisistki. Zawodniczka bardzo szybko zaczęła robić postępy - zwłaszcza po tym, gdy w wieku 14 lat opuściła rodzinną Nitrę i wyjechała do Bratysławy, by rozwijać swój talent w akademii Dominiki Cibulkovej.

21-letnia dziś Słowaczka spisywała się tak dobrze, że w 2021 roku została Juniorką Roku w plebiscycie Słowackiego Związku Tenisowego (STZ), a tamtejsza prasa obwołała ją największą nadzieją "białego sportu".

Problemy Behulovej zaczęły się jednak przy przejściu z juniorek do seniorek, na co duży wpływ miała kontuzja, której zawodniczka doznała jeszcze jako 17-latka. Po raz ostatni Słowaczka wyszła na kort w lipcu 2023 roku w duńskim Velje i od tego czasu nie brała już udziału w żadnych turniejach.

Jak podaje słowacki dziennik "Novy cas", Behulova postanowiła... porzucić sport na rzecz modelingu. 21-latka osiąga w nim zresztą spore sukcesy: w ostatnim czasie można ją było podziwiać między innymi na wybiegach w europejskich stolicach mody: Paryżu i Mediolanie. Jest to o tyle zaskakujące, że jeszcze kilka lat temu Słowaczka zapewniała, że tego... nienawidzi.

- Kiedy miałam 14-15 lat wypatrzył mnie jakiś agent i zapytał, czy nie chciałabym pozować do zdjęć. Zajmowałam się tym przez jakieś dwa lata, ale szczerze tego nienawidziłam. To nie mój świat. Jestem typem sportowca, a w mojej szafie 99 procent ubrań to jakieś dresy, a poza nimi mam może jedną parę jeansów - wspominała w rozmowie z dziennikiem "Novy cas" Behulova.

Bianca Behulova w trakcie kariery tenisowej rozegrała 120 meczów, z których wygrała dokładnie połowę. W seniorkach najwyżej sklasyfikowana była na 520. miejscu, a na kortach zarobiła 18 400 euro.