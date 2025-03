Termalica straciła fotel lidera na rzecz Arki Gdynia, która zrównała się z nią punktami i wyprzedziła dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Podopieczni Marcina Brosza stają więc przed szansą na rehabilitację w sobotnim starciu z GKS-em Ich forma w ostatnich tygodniach pozostawia jednak wiele do życzenia – w poprzedniej kolejce ponieśli dotkliwą porażkę 0:3 z Wisłą Płock, co przedłużyło ich serię meczów bez zwycięstwa do aż czterech.

Tymczasem GKS jest w zupełnie innym miejscu. Drużyna pewnie wygrała wszystkie ligowe spotkania w 2025 roku, a w ostatniej kolejce pokonała 2:0 zamykającą tabelę Pogoń Siedlce. Dzięki świetnej serii tyszanie systematycznie pną się w górę tabeli i jeśli utrzymają obecną dyspozycję, mogą realnie włączyć się do walki o baraże do PKO BP Ekstraklasy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Termalica Bruk-Bet Nieciecza - GKS Tychy od godziny 14:30 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport