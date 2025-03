Błachowicz rozważał zakończenie kariery. "Byłem blisko, by powiedzieć pas"

Były mistrz UFC Jan Błachowicz po długich miesiącach zmagań z kontuzjami jest gotowy, by ponownie stanąć do walki w oktagonie. 42-letni wojownik przeszedł dwie skomplikowane operacje barków, które niemal zmusiły go do zakończenia kariery. Teraz, po żmudnym procesie rehabilitacji, powraca z jasno wyznaczonym celem – odzyskać mistrzowski pas.