Hit we Włocławku dla Trefla!

Sopocianie od początku mieli inicjatywę w ataku - po trafieniach Aarona Besta i Keondre Kennedy’ego prowadzili już ośmioma punktami. Gospodarze z kolei mieli problemy z konstruowaniem swoich akcji ofensywnych. Starali się to zmieniać DJ Funderburk i Kamil Łączyński. Dzięki trójce tego drugiego po 10 minutach było już tylko 19:22. W drugiej kwarcie wsady pokazywał Marcus Weathers, a Trefl był już lepszy o sześć punktów. Włocławianie odrabiali straty, ale tylko na chwilę. Szybkie trójki Jakuba Schenka i Aarona Besta dawały trochę spokoju rywalom. Funderburk dwoił się i troił, ale ciągle na prowadzeniu utrzymywali się goście. Później do remisu doprowadził Łączyński, a przewagę dawał Ryan Taylor. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:45.

Trzecia kwarta znowu była bardzo zacięta, a obie ekipy grały w rytmie “kosz za kosz”. Po późniejszym zagraniu Dariousa Motena to ekipa trenera Żana Tabaka była jednak lepsza o cztery punkty. Teraz włocławianie znowu nie byli w stanie wykonywać “swoich” akcji w ofensywie. Z drugiej strony nie do zatrzymania był Jakub Schenk. Po kolejnych zagraniach reprezentanta Polski po 30 minutach było 56:63. Dzięki rzutom wolnym Marcusa Weathersa sopocianie w kolejnej kwarcie byli już lepsi nawet o 11 punktów. Zespół trenera Selcuka Ernaka ciągle starał się zmniejszać straty. W kluczowych momentach przyjezdni mogli liczyć na Schenka, a aktywny nadal był Keondre Kennedy. Ostatecznie w hitowym spotkaniu to Trefl zwyciężył 85:77.

Najlepszym zawodnikiem gości był Jakub Schenk z 21 punktami i 12 asystami. W ekipie gości wyróżniał się DJ Funderburk - zdobył 30 punktów i 10 zbiórek.

Anwil Włocławek - Trefl Sopot 77:85 (19:22, 27:23, 10:18, 21:22)

Punkty:

Anwil Włocławek: DJ Fundenburk 30, Kamil Łączyński 17, Michał Michalak 8, Krzysztof Sulima 6, Ryan Taylor 5, Luke Nelson 5, Justin Turner 4, PJ Pipes 2, Karol Gruszecki 0, Luke Petrasek 0, Nick Ongenda 0.

Trefl Sopot: Jakub Schenk 21, Keondre Kennedy 16, Aaron Best 14, Darious Moten 9, Marcus Weathers 8, Geoffrey Groselle 6, Mikołaj Witliński 5, Nahiem Alleyne 4, Jarosław Zyskowski 2.

plk.pl