Najlepsze sety Indian Wells 2025. Te mecze trzymały w napięciu do ostatniej piłki

Wielki turniej Indian Wells rangi ATP 1000 zbliża się do końca. Przed nami decydujące starcia. We wcześniejszych rundach nie brakowało jednak zaciętych spotkań i setów, które dostarczyły kibicom ogromnych emocji. Oto zestawienie najciekawszych partii rozegranych w tegorocznej edycji turnieju. ATP w Indian Wells na sportowych antenach Polsatu.

Efektowny powrót Alcaraza w ćwierćfinale z Cerundolo



Carlos Alcaraz po raz kolejny potwierdził wysoką formę. W ćwierćfinale stoczył zacięty pojedynek z Francisco Cerundolo, a szczególnie wyróżniał się drugi set, w którym Hiszpan dokonał spektakularnego powrotu. Przegrywał już 1:4 ze stratą przełamania, jednak od tego momentu zdominował rywala. Doprowadził do wyrównania, a następnie przechylił szalę zwycięstwa w tie-breaku, triumfując 7:4. Dzięki temu zapewnił sobie awans do półfinału Indian Wells, ponownie udowadniając swoje mistrzowskie aspiracje.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wielkie emocje. Danił Miedwiediew wytrzymał presję w starciu z Filsem



Kolejnym emocjonującym ćwierćfinałem było starcie Daniła Miedwiediewa z Arthurem Filsem. Rosjanin, typowany na faworyta, wygrał pierwszego seta 6:4 i wydawało się, że kontroluje przebieg meczu. Francuz odpowiedział jednak znakomitą grą w drugiej partii, którą wygrał 6:2. O awansie do półfinału decydował trzeci set, niezwykle zacięty od pierwszej do ostatniej piłki. W pewnym momencie Fils prowadził 4:2 z przewagą przełamania, lecz Miedwiediew zachował zimną krew, wyrównał i doprowadził do tie-breaka. Tam Francuz walczył do końca, broniąc trzy piłki meczowe. Ostatecznie to jednak Rosjanin zwyciężył 9:7 i awansował do najlepszej czwórki turnieju.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Shelton przełamał Nakashimę w 1/8 finału



Jednym z ciekawszych pojedynków 1/8 finału był mecz pomiędzy Benem Sheltonem a Brandonem Nakashimą. Pierwszy set to wyrównana walka, w której obaj zawodnicy zanotowali po jednym przełamaniu. O wszystkim decydował tie-break, w którym Nakashima prowadził już 5:4. W kluczowym momencie Shelton wykazał się jednak ogromnym opanowaniem, odwrócił losy tie-breaka i wygrał 8:6. To zwycięstwo dodało mu pewności siebie, co było widoczne w drugim secie. Shelton całkowicie zdominował rywala, zwyciężając 6:1 i pewnie awansując do kolejnej rundy.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Czy to najlepszy mecz w tegorocznym Indian Wells?



Miano najbardziej emocjonującego pojedynku w tegorocznej edycji Indian Wells może przypaść starciu pomiędzy Grigorem Dimitrowem a Gaelem Monfilsem w 1/16 finału. Spotkanie trwało ponad trzy godziny i dostarczyło kibicom mnóstwo zwrotów akcji. Obaj zawodnicy grali na wysokim poziomie, a w meczu rozegrano aż dwa tie-breaki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Pierwszy set padł łupem Dimitrowa, który triumfował w tie-breaku. W drugiej partii minimalnie lepszy okazał się doświadczony Monfils, zwyciężając 6:4. W decydującym secie obaj gracze zanotowali po jednym przełamaniu, przez co ponownie doszło do tie-breaka. Tym razem większą odporność psychiczną wykazał Dimitrow, wygrywając 7:2 i awansując do 1/8 finału. Jego zwycięska passa nie trwała jednak długo – w kolejnej rundzie nie zdołał przeciwstawić się Carlosem Alcarazowi, przegrywając wyraźnie.

Indian Wells 2025 obfituje w znakomite pojedynki i spektakularne akcje. Turniej nie zawodzi pod względem emocji, choć dla polskich kibiców nie był udany – Hubert Hurkacz zakończył udział na III rundzie, przegrywając z Alexem de Minaurem.

Polsat Sport