Śląsk po niezłym meczu w ostatniej kolejce zremisował u siebie z Pogonią Szczecin (1:1) i zbliżył się nieco do miejsca dającego utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, ale nadal strata jest duża, bo wynosi siedem punktów.

- Mieliśmy już dobre spotkania z Radomiakiem i Widzewem. Możliwe, że mecz przeciwko Pogoni jest oceniany jako najlepszy, bo to dobra drużyna, która jest wysoko w tabeli. Dla mnie najważniejszy jest progres i rozwój drużyny. Prędzej czy później zdobędziemy trzy punkty, jeśli będziemy grać dobrze. W meczu z Pogonią byliśmy bliżej niż oni, żeby je zdobyć – stwierdził trener Śląska Ante Simundza.

ZOBACZ TAKŻE: Jeden z bohaterów Legii skomentował awans. Wspomniał też o Jagiellonii

W sześciu wiosennych starciach wrocławianie zdobyli zaledwie pięć punktów i Słoweniec nie ukrywał, że nie jest zadowolony z takiego dorobku. Zaraz jednak dodał, że widzi postęp w grze swojego zespołu i cały czas wierzy w utrzymanie w ekstraklasie.

- Teraz czeka nas spotkanie ze Stalą i wiemy, co może nam dać. Przygotowujemy się na to i wierzę, że będziemy gotowi. Na pewno będzie to inny mecz niż ten jesienny we Wrocławiu, bo jesteśmy teraz zupełnie innym zespołem. Przeanalizowaliśmy ostatnie występy mielczan i na tej podstawie będziemy przygotowywać się do sobotniego starcia – dodał.

Stal była jedynym zespołem, który jesienią udało się Śląskowi pokonać w lidze. We Wrocławiu kibice wierzą, że teraz również uda się przełamać i pierwszy raz wygrać na wyjeździe w tym sezonie.

- Musimy wyciągać wnioski z meczów wyjazdowych i uczyć się na naszych błędach. Po meczu z Widzewem mieliśmy bardzo dużą pewność siebie, ale później w Kielcach zaprezentowaliśmy się mentalne na poziomie, który nie może się już więcej powtórzyć. Z Legią wszyscy mówili, że przegramy łatwo, a walczyliśmy i wyglądaliśmy już zupełnie inaczej. Teraz mamy okazję zrobić kolejny krok do przodu – skomentował Simundza.

Relacja live i wynik na żywo meczu FKS Stal Mielec - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

PAP