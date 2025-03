Przedostatnia kolejka rundy zasadniczej PlusLigi to czas rozstrzygnięć przed nadchodzącymi play-offami. W tym sezonie na finiszu zobaczymy prawdziwy hit pomiędzy Asseco Resovią Rzeszów i ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Oba zespoły chcą w tym sezonie nawiązać do ostatnich sukcesów. To wielkie marki, które od lat stanowią o sile krajowej i europejskiej siatkówki, ale ostatni sezon nie był dla nich łaskawy. ZAKSA nie dostała się nawet do fazy play-off podczas gdy Resovia była o krok od finału, ale ostatecznie musiała zadowolić się czwartym miejscem i grą w Pucharze CEV.



Tym razem obie ekipy czeka bezpośrednie starcie, w którym drużyny będą chciały udowodnić swoją wartość. Kto rozstrzygnie ten mecz na swoją korzyść? Przekonamy się już w sobotni wieczór.



Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport