Rywal PGE Projektu Warszawa nie zagra w Lidze Mistrzów! Druzgocąca wiadomość

Fatalna seria tureckiego zespołu rozpoczęła się stosunkowo niedawno, bo w lutym. Tylko w ciągu ostatnich pięciu spotkań Halkbank przegrywał aż czterokrotnie notując porażki z niżej notowanymi rywalami.



Obecny układ Efeler Ligi sprawia, że Halkbank mimo zwycięstwa w ostatnim spotkaniu musi zadowolić się grą o maksymalnie piąte miejsce. Wyżej w tabeli uplasowały się kluby Ziraat Bankasi, Galatasaray, Fenerbahce oraz Arkas Spor.

Warto dodać, że w kontekście gry w Halkbanku Ankara w przyszłym sezonie coraz głośniej mówi się o obecności w składzie Aleksandra Śliwki, który aktualnie reprezentuje barwy japońskiego Suntory Sunbirds.



Podopieczni trenera Igora Kolakovicia przygotowują się aktualnie do rewanżowego starcia ćwierćfinału CEV Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się z PGE Projektem Warszawa. W pierwszym spotkaniu turecki zespół pokonał polską drużynę 3:1 i przyjedzie na warszawski Torwar z dużą zaliczką. Podopieczni trenera Piotra Grabana muszą wygrać 3:0 lub 3:1 oraz zwyciężyć w "złotym secie", aby awansować do Final Four rozgrywanego w Łodzi.



Mecz PGE Projekt Warszawa - Halkbank Ankara odbędzie się w środę 19 marca o godz. 18:00. Spotkanie będzie transmitowane w Polsacie Sport 1. Wszystkie mecze polskich drużyn w europejskich pucharach wraz ze specjalnym studiem będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.